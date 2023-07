Milinković-Savić à Al-Hilal, ce serait fait

« Je ne m’attendais à rien et je suis quand même déçu. »

Pisté par de nombreux cadors européens depuis plusieurs saisons, Sergej Milinković-Savić, le milieu serbe de la Lazio, devrait s’engager avec le club saoudien d’Al-Hilal. C’est en tout cas ce qu’affirme le journaliste Fabrizio Romano sur ses réseaux sociaux. Si cette signature semblait en bonne voie, ce serait désormais officiel, puisque le contrat serait signé et que la visite médicale aura déjà eu lieu. Le montant du transfert du joueur de 28 ans s’élèverait à plus de 40 millions d’euros.

Sergej Milinković-Savić to Al Hilal, here we go! Documents in place between Al Hilal and Lazio for €40m deal 🚨🔵🇸🇦

Serbian midfielder to sign three year contract and join Saudi league side with Rúben Neves and Kalidou Koulibaly.

⚠️ Contract signing and medical still pending. pic.twitter.com/GRG78Z54e8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2023