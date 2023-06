Rúben Neves rejoint Al-Hilal

« Bien que le Roi moderne des Wolves a décidé de laisser son trône de Molineux, l’héritage de Rúben Neves brillera pour l’éternité dans le palais doré. »

C’est beau, c’est touchant, c’est la première phrase du communiqué de Wolverhampton annonçant le départ de son milieu de terrain et capitaine portugais, mais c’est surtout une belle lettre d’hommage à près de 60 millions d’euros. Ce vendredi, les Wolves ont annoncé le départ de Rúben Neves après six longues saisons, vers le club saoudien d’Al-Hilal pour un transfert record, loin devant les 44 millions offerts par Liverpool pour s’attacher les services de Diogo Jota.

“Although Wolves’ modern-day king has abdicated his throne, Ruben Neves’ legacy will shine on at the golden palace for eternity.”

Thank you, Ruben 👑

— Wolves (@Wolves) June 23, 2023