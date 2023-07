Al-Nassr ne peut plus enregistrer de nouveaux joueurs

Fin de partie ?

Le club qui a recruté Cristiano Ronaldo en décembre dernier n’a pas été rassasié sur le marché des transferts et s’est récemment offert Marcelo Brozovic en provenance de l’Inter Milan. Également très chaud sur la piste Seko Fofana, Al-Nassr va visiblement devoir lâcher l’affaire. Selon les informations du Mirror, les Jaune et Bleu ont vu la FIFA taper du poing sur la table et les empêcher d’enregistrer de nouveaux joueurs lors des trois prochains mercatos, dont celui en cours.

L’affaire n’est pas liée aux récents achats, mais à celui d’Ahmed Musa, qui remonte à 2018. Alors que Leicester attendait 16 millions d’euros pour le Nigérian, le club saoudien n’aurait, selon la FIFA, versé que 460 000 euros hors bonus. Malgré cette épée de Damoclès connue depuis octobre 2021, Al-Nassr n’a jamais payé le reste du transfert, tout en faisant quelques folies à côté. D’après le Mirror, l’affaire sera portée devant la commission de discipline de la FIFA si Leicester n’est toujours pas payé à la fin de la période d’interdiction.

Les supporters du RC Lens retrouvent un peu d’espoir pour le futur de Seko Fofana.

