Seko Fofana plus proche que jamais d’Al-Nassr

Ce qui devait arriver…

Selon les informations de Joël Domenighetti, journaliste de L’Équipe, le départ de Seko Fofana à Al-Nassr est imminent. Le capitaine du RC Lens n’a pas participé à la reprise de l’entraînement des Sang et Or à la Gaillette, programmée ce lundi matin, pour se consacrer à son prochain club situé dans le Golfe. Les négociations se poursuivraient activement.

En conférence de presse ce lundi, Arnaud Pouille, le directeur général du Racing, a évoqué le cas de l’international ivoirien : « Pour l’instant, il n’est pas transféré définitivement, précisait-il. C’est d’ailleurs un sujet important pour nous. Au-delà de l’excellent joueur qu’il est, c’est notre capitaine, un des hommes de base de notre remontée depuis trois saisons. Oui, il y a des discussions en cours, comme nous vous l’avons fait savoir récemment. On n’est pas étonnés de l’approche saoudienne. On voit bien qu’ils sont en train de recruter d’excellents joueurs. » Le départ du milieu relayeur, sous contrat avec Lens jusqu’en 2025, ne serait pas synonyme de jackpot pour le club artésien. Fofana dispose d’une clause et d’un bon de sortie, mais surtout le RCL devrait reverser une partie non négligeable de la plus-value réalisée à l’Udinese (Serie A), son ancien club. Toujours selon Joël Domenighetti, la vente du relayeur de 28 ans devrait rapporter un peu moins de 20 millions d’euros nets à Lens.

Au moins, Franck Haise reste au bercail.

