L'avenir de Franck Haise est fixé

Au moins un pilier lensois qui restera dans la place cette saison.

Lors d’une conférence de presse en vue de la reprise de l’entraînement de l’équipe pro, Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens a profité pour mettre les choses au clair. « Franck est bien le coach cette année, et le manager général du RC Lens. […] C’était important de le signaler et de mettre fin à ces rumeurs qui circulent. » Resté évasif sur son avenir à la fin de la saison dernière, le coach lensois – en poste depuis 2021 – va donc découvrir la Ligue des Champions avec le club Sang et Or.

Reste à garder Seko Fofana et Loïs Openda, qui ont clairement des plans en dehors de Lens. « Pour l’instant il n’est pas transféré définitivement ni à Al-Nassr, ni ailleurs, a déclaré Pouille au sujet de Fofana. C’est un sujet important pour nous. Il y a des discussions en cours, on vous l’a fait savoir à la fin de la semaine dernière. Il n’est pas transféré à l’heure où on vous parle. » Et concernant le Belge ? « On a reçu une troisième offre. On est en train d’analyser les deux premières. Avec Loïs, le projet est de le conserver, et qu’il soit la saison prochaine. Leipzig lui tourne autour. Ils ont leur vue économique sur un potentiel transfert, on a la nôtre. […] On ne veut pas faire du trading mais parfois il faut juste être raisonnable. Il y a certainement cette barrière-là qui existe. Ses déclarations ? C’est à son image sur le terrain. Il n’y avait rien d’agressif. »

L’été lensois sera long.

