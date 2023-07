Loïs Openda à Leipzig, ce serait bouclé

Les sous-sous dans la popoche.

Après des appels du pied de la part du joueur, et des négociations interminables, il semblerait bien que Loïs Openda sera un joueur du RB Leipzig la saison prochaine. Kicker annonce ce mercredi que le club allemand s’est enfin mis d’accord avec le RC Lens pour le transfert de la pépite belge. Selon le journal, le RasenBallsport devrait claquer aux alentours de 40 millions pour l’Artésien, qui deviendra donc la recrue la plus chère de ce club à l’histoire si grande.

Il sera également et logiquement la meilleure vente du RC Lens. Le contrat qui lierait le Diable Rouge à son nouveau club s’étendrait sur cinq ans, soit jusqu’en juin 2028. Acheté au Club Bruges pour 12 millions d’euros l’été dernier, il a scoré à 21 reprises pour sa seule saison en Ligue 1, et s’est même offert le triplé le plus rapide de l’histoire de notre championnat, contre Clermont.

Il aura la lourde tâche de remplacer Christopher Nkunku.

Openda, Up and down