Bientôt un changement de formule pour le Trophée des champions ?

C’est pas bien de copier sur ses voisins.

Selon les informations de L’Équipe, le Trophée des champions pourrait bientôt changer de formule. Comme en Italie ou en Espagne, Vincent Labrune et la LFP réfléchiraient à instaurer une compétition à quatre équipes, mettant aux prises le champion en titre, le vainqueur de la coupe, mais également les deuxième et troisième de la saison précédente. Un petit tournoi qui pourrait se tenir au début de l’hiver.

Ce changement de format pourrait être acté le 5 juin prochain, lors du prochain conseil d’administration de la Ligue. Une réunion qui devrait également entériner l’organisation de l’édition 2024 à Pékin, entre le PSG et Monaco ou Lyon. Pour 2025, le quotidien affirme que l’Afrique, et plus particulièrement la République démocratique du Congo, tiendrait actuellement la corde.

Il n’y a plus de stades disponibles en Arabie saoudite ?