Openda continue de faire du pied à Leipzig

Parti pour partir.

Avant de décoller pour la Géorgie ce dimanche soir pour rejoindre les Espoirs de la Belgique, avec qui il disputera l’Euro Espoirs, Loïs Openda a tenu à revenir sur sa situation et l’intérêt du RB Leipzig : « Je suis toujours au RC Lens et sous contrat (jusqu’en juin 2027) jusqu’à preuve du contraire. Mais Leipzig est un club qui peut me faire grandir. Ils viennent de remporter deux Coupes d’Allemagne (2022, 2023). Ils sont européens chaque saison, justifie l’attaquant sang et or avant de poursuivre. Je sais bien qu’il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens. Mais Leipzig, c’est un peu plus grand encore. Beaucoup de gens m’expliquent que j’ai besoin d’une saison supplémentaire à Lens pour continuer à progresser. Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur. Si je me sens prêt à le faire, je ne dois écouter que moi-même. »

Après ces propos tranchants, l’international belge a passé un peu de pommade aux supporters lensois : « Forcément, les supporters n’ont pas envie de me voir partir. Je comprends leur attachement. Mais je n’ai rien dit de méchant. Je n’ai pas mal parlé du club. C’est le club qui m’a fait devenir ce que je suis aujourd’hui, a lâché celui qui a marqué 21 pions cette saison. Je serai toujours attaché à ce club, c’est normal. Mais je n’ai manqué de respect à personne. »

Le club artésien aurait refusé la dernière offre de 32 millions d’euros de Leipzig, qui semble plus que jamais déterminé à s’offrir les services du buteur belge.

La valise est déjà prête.

Mercato : Loïs Openda parle de son avenir