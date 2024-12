Jesé règle ses comptes avec le PSG et Nasser al-Khelaïfi

Dire qu’aujourd’hui, il serait titulaire indiscutable sur l’aile…

Été 2016, le PSG débloque 25 millions d’euros afin d’attirer Jesé Rodríguez en provenance du Real Madrid. Huit ans plus tard, l’ailier de 31 ans chante du reggaeton et évolue au Johor Darul Ta’zim, leader de première division malaisienne. Dans une interview parue ce dimanche sur la chaîne YouTube de Mowlihawk, il a pu revenir sur le traitement qu’il a reçu dans la capitale. « Par rapport à Madrid, où nous étions payés tous les six mois, ils payaient très bien. J’ai gagné un peu moins de cinq millions d’euros bruts. Au PSG, j’ai débuté en donnant une passe décisive lors du premier match, mais ensuite j’ai été écarté des terrains pendant deux mois à cause d’une appendicite, et dès l’hiver suivant, on m’a dit que je devais partir. J’ai dit à Unai Emery que je me sentais trompé », a-t-il expliqué.

L’aventure de l’Espagnol à Paris ne durera que 18 matchs, lui qui sera baladé de prêt en prêt, puis qui verra son contrat être résilié en décembre 2020. Jesé en veut notamment à Nasser al-Khelaïfi, le président du club, dont il ne garde pas de bons souvenirs : « Le président ne voulait même pas me voir en peinture. Je ne sais pas s’il aimait plus ma femme que moi. Ils ne m’ont donné aucune explication. Ils m’ont très mal traité. » Pour lui, le Qatari n’est qu’un « milliardaire qui utilise les joueurs comme s’il s’agissait de badges ».

Il ne l’invitera pas dans sa téléréalité.

