Un DJ perdu dans le mixeur.

Déjà en fin de carrière à 31 ans, l’ailier Jesé va rejoindre le club du Johor Darul Ta’zim, véritable géant du football malaisien. Une information révélée par Marca, alors que l’ancien Parisien – disc jockey durant son très long temps libre – est sans club depuis le mois de janvier et son départ de Coritiba, au Brésil.

Constamment prêté par le club de la capitale avant de rejoindre Las Palmas, puis de se perdre en Turquie et en Serie B, le joueur originaire des Canaries va découvrir un troisième continent et disputer la Ligue des champions asiatique aux côtés de Jordi Amat, capitaine du Johor et devenu en 2022… international indonésien. Auparavant, les Malaisiens avaient tenté d’attirer Radamel Falcao dans leurs filets.

Il s’est trompé de pays, pour jouer au casino les meilleures adresses sont à Macao.

