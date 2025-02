Sous les radars du mercato européen : trois Espagnols rejoignent un club malaisien

La Malaisie n’a jamais autant ressemblé aux Canaries.

Alors que le mercato ressemble parfois à une chasse aux Brésiliens ou à l’adolescent le plus prometteur, trois Espagnols ont signé dans le même club, à Johor Darul Takzim. Et ceux-là ne sont pas des illustres inconnus : Jonathan Viera, Roque Mesa et l’ancien Marseillais Álvaro González, quittant pour l’occasion l’Arabie saoudite. Autant dire que le pays s’enflamme déjà. « Avec Las Palmas, Mesa est l’un des meilleurs milieux de terrain de LaLiga en matière de précision de passe, souvent comparé au maestro du football espagnol Xavi », écrit le média malaisien Majoriti.

De nouveaux copains pour Jesé

Cette triple arrivée est parfaitement calculée, puisque l’effectif malaisien était réduit du fait de nombreuses blessures, mais le club de Johor appartenant au prince Tunku Ismail rêve d’une qualification en Ligue des champions asiatique. Ainsi, la triplette espagnole ne pourra participer qu’aux matchs de cette compétition, car il est trop tard pour les enregistrer auprès de la fédération, ce qui empêche leur participation au championnat. Pour l’instant, d’après Relevo, ils sont garantis de ne jouer que les deux prochains matchs de qualification. Sacré contrat !

Mais ces trois joueurs ibériques ne sont pas des aventuriers isolés. Au contraire, ils rejoignent un contingent de compatriotes : le directeur sportif Kiko Insa est espagnol, tout comme le staff, quatre joueurs n’ayant connu que les divisions inférieures de leur pays (Jordi Amat, Christian Abad, Andoni Zubiaurre et Juan Muñiz), mais aussi un certain Jesé Rodríguez bien connu du côté du Parc des Princes.

Elle promet, cette nouvelle saison de Koh-Lanta.

Le DJ Jesé va découvrir l’Asie