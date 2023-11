Devinez quoi : Jesé quitte déjà Coritiba

Six petits matchs, épissetou !

Débarqué au Brésil début septembre pour la fin de saison, Jesé Rodriguez ne prolongera pas l’aventure avec Coritiba. Une annonce faite via communiqué, en amont d’un match au scénario improbable face à Botafogo, auquel l’Espagnol n’a donc pas pris part. Au cœur d’une polémique dès son arrivée, et même si cela n’était pas vraiment de son fait, l’ancien parisien n’aura jamais pu s’exprimer sur le terrain. Dommage pour lui, qui venait d’inscrire son premier but avec ses nouvelles couleurs, il y a seulement quatre jours contre Fluminense.

Le bilan de l’attaquant s’arrête donc à six matchs joués, pour sept passés sur le banc, et un total de 100 minutes disputées, soit l’équivalent d’une rencontre avec beaucoup de temps additionnel. Aux côtés de Jesé, Andreas Samaris, ancien cadre de Benfica, est aussi gentiment accompagné vers la sortie. Le club brésilien a précisé que « la libération anticipée de ces joueurs a pour but d’anticiper la planification de la saison 2024. » Une saison 2024 que Coritiba passera en deuxième division, puisqu’à deux journées de la fin de la Série A, le club est déjà assuré de sa relégation.

O Coritiba SAF comunica que, a partir desta data, os atletas Henrique, Andreas Samaris, Boschilia, Lucas Barbosa e Jesé Rodríguez estão liberados de realizar atividades junto ao Clube. A liberação antecipada dos atletas está alinhada com o objetivo de antecipar o planejamento… pic.twitter.com/PAQfgI6nzP — Coritiba (@Coritiba) November 29, 2023

Jesé pourra au moins tenter de faire mieux que ses 8 806 auditeurs mensuels sur Spotify.

