Franck Haise évasif sur son avenir

Comment casser l’ambiance en moins de deux minutes…

Désormais assuré de faire résonner la musique de la Ligue des champions à Bolaert la saison prochaine, le RC Lens pourrait-il perdre Franck Haise ? En poste depuis trois ans, l’entraîneur des Sang et Or a laissé planer le doute en conférence de presse alors que l’ambiance était à la fête après le large succès des siens face à Ajaccio : « On a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine. Je vais me donner quelques jours pour goûter ce beau moment. Je n’ai pas dit que cela s’arrêterait. Il peut y avoir des sollicitations. Il y en a déjà. Je suis dans un club où je suis très heureux, mais ça n’empêche pas de réfléchir et voir ce qui va se passer. Quand on est aligné avec beaucoup de gens dans un club, c’est rare, ça fait partie de ma réflexion globale. »

Le technicien de 52 ans n’oublie pas, au passage, de mettre aussi la pression sur sa direction, rappelant que « la compétitivité de l’équipe la saison prochaine pèsera évidemment dans la balance. » De quoi inquiéter les supporters du RCL, d’autant plus que le président Joseph Oughourlian s’est montré plutôt pessimiste à ce sujet : « On n’a pas toujours la main sur ces choses-là. On a conscience de notre taille, et si des gros viennent pour des joueurs ou des membres du staff, il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire. On se prépare à ces éventualités. »

Ou comment dire à tous les prétendants qu’il faudra quand même sortir le chéquier.

Ce qu'il faut retenir de la 37e journée de Ligue 1