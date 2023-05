Lens bat facilement Ajaccio et se qualifie en Ligue des champions

Lens 3-0 Ajaccio

Buts : Machado (16e), Thomasson (22e) et Openda (35e, SP)

Il ne lui fallait qu’un point, qu’un nul pour être sûr et certain de terminer le championnat à la deuxième place du classement.

Mais le Racing Club de Lens a fait mieux, bien mieux que ça ce samedi soir. Opposé à Ajaccio (déjà relégué, et qui n’avait donc plus rien à jouer) lors de l’avant-dernière journée, le dauphin du Paris Saint-Germain s’est baladé et s’est donc facilement imposé. Au bout de vingt grosses minutes de jeu, le match était même déjà plié. Le temps pour Machado d’ouvrir le score de la tête sur un centre de Thomasson un quart d’heure après le coup d’envoi, puis pour le passeur de devenir buteur sur un service de Medina.

Suffisant pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille ne pouvant plus doubler les Sang et Or. Sauf que devant leur public chaud bouillant, les locaux en voulaient encore. Alors, les Corses ont de nouveau craqué : tandis que la mi-temps n’avait pas encore été sifflée, Openda a transformé un penalty sanctionnant une faute de Gonzalez sur Danso. Malgré une opportunité pour l’entrant Haïdara, la seconde période a en revanche été plus calme, et le tableau d’affichage n’a plus bougé.

Direction la fête et la C1, maintenant !

Lens (3-4-3) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Sotoca (Saïd, 81e), Samed, Fofana, Machado (Haïdara, 69e) – Thomasson (Da Costa, 69e), Openda (Buksa, 68e), Fulgini (Claude-Maurice, 82e). Entraîneur : Haise.

Ajaccio (5-2-3) : Leroy – Youssouf, Gonzalez, Vidal, Avinel, Strata – Barreto (Coutadeur, 73e), Marchetti – Bayala, Touré (Soumano, 73e), Nouri. Entraîneur : Pantaloni.

