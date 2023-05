Paris roule sur Ajaccio

Buts : F. Ruiz (23e), Hakimi (33e), Mbappé (47e et 54e) et Youssouf (73e, CSC)

Expulsions : Hakimi (77e) pour le PSG // Mangani (80e) pour l’ACA

Trois défaites en quatre matchs dans son antre, des ultras en grève et un RC Lens en fusion qui lui colle aux fesses. C’est peu dire que le PSG n’avait pas vraiment le droit à l’erreur face à une équipe d’Ajaccio incapable de remporter le moindre match depuis février. Alors cette fois, Paris a maîtrisé son sujet de bout en bout, se mettant à l’abri en une grosse demi-heure avant de dérouler grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Le club de la capitale se rapproche encore un peu d’un onzième titre qui pourrait être validé la semaine prochaine. Pour Ajaccio, la sentence était attendue, elle est désormais officielle : le club retournera en Ligue 2 la saison prochaine.

Paris à sa main

Dans une ambiance feutrée, seulement troublée par les salves de sifflets et d’applaudissements mélangées à chaque prise de balle de Messi, les Rouge et Bleu prennent de suite les choses en main. Sur un centre d’Hakimi, Mbappé ne réussit pas sa madjer (7e), tandis qu’Avinel se jette pour contrer la tentative de Fabián Ruiz. Sans mettre une immense intensité, Paris prend rapidement les devants. Danilo envoie une belle passe vers le milieu espagnol, qui s’infiltre dans la surface avant de marquer d’un extérieur du gauche (1-0, 23e). Les champions de France continuent de camper dans le camp corse et doublent la mise dix minutes plus tard : bien entouré, Mbappé arrive à frapper. Sollacaro se détend mais ne peut que repousser sur Hakimi, qui termine ne travail en angle fermé (2-0, 33e). Un but validé après usage de la vidéo après un léger contact du bras de l’attaquant parisien dans la foulée de son contrôle de la poitrine. Le Bondynois, bien servi par Verratti dans la surface, est ensuite un peu court pour correctement jouer le cuir (38e).

Mbappé fait le spectacle

Dès la reprise, Paris ne perd pas de temps pour faire le trou à la suite d’un forcing dans la surface au terme duquel Ekitike décale Mbappé, dont la frappe est freinée par le ventre de Sollacaro mais franchit la ligne (3-0, 47e). Un pion puis deux, pour celui qui est au coude à coude avec Alexandre Lacazette pour le titre de meilleure gâchette du championnat. Sur une longue ouverture de Ramos, Avinel intervient de la tête, mais le génie français envoie une volée parfaite au fond des filets pour faire lever le Parc (4-0, 54e). L’affaire est entendue, mais le Parc n’a pas pour autant soigné sa schyzophrénie : aux « Messi ! Messi » qui descendent des tribunes répondent de nouveaux sifflets adressés à l’Argentin. Sans pression et face à une formation dépassée, les stars parisiennes offrent enfin aux spectateurs un échantillon du football offensif tant attendu depuis des mois porte d’Auteuil. Danilo (60e) puis Vitinha (72e) tentent leur chance, mais c’est finalement Youssouf qui dévie dans son propre but le ballon de Marquinhos (5-0, 73e). À la suite d’une bousculade générale, Hakimi est exclu (77e), vite rejoint sous la douche par Mangani après intervention vidéo (80e). Soumano fait enfin passer un frisson sur le but de Donnarumma (85e), mais l’ACA n’a pas les armes et est officiellement reléguée, un an à peine après son retour dans l’élite.

PSG (3-4-1-2) : Donnarumma – Marquinhos, Ramos, Danilo (Bitshiabu, 71e) – Hakimi, Verratti (Vitinha, 64e), F. Ruiz (R. Sanches, 64e), Bernat (Zaïre-Emery, 83e) – Messi – Ekitike (Soler, 83e), Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.

Ajaccio (4-5-1) : Sollacaro – Youssouf, Avinel, Vidal, Diallo (Alphonse, 71e) – Barreto (Chabrolle, 83e), Marchetti, Mangani, Coutadeur (Soumano, 63e), Spadanuda (Chegra, 63e) – El Idrissy (Nouri, 63e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

