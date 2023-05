Pronostic PSG Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG face à Ajaccio pour se réconcilier avec le Parc

Comme quasiment chaque saison, le Paris Saint-Germain traverse une crise. Celle-ci intervenait généralement après une énième défaite du club de la capitale en Ligue des champions. Cette année, le timing a changé. Les revers en C1 sont désormais habituels, mais l’affaire Galtier, puis celle concernant Messi ont mis le feu aux poudres. À la suite de ces 2 incidents, les supporters du PSG ont affiché leur mécontentement en critiquant les choix de la direction, mais aussi en s’attaquant personnellement à des joueurs, notamment Messi et Neymar. Dimanche dernier, le PSG se trouvait sous pression alors qu’il se déplaçait dans l’Aube pour affronter une équipe de Troyes quasiment condamnée à redescendre en Ligue 2. Après une défaite à domicile face à Lorient, à 10 contre 11, les joueurs de la capitale se sont montrés sérieux et appliqués face à une ESTAC dépassée (1-3). Mbappé en a profité pour inscrire un nouveau but et rejoindre Lacazette en tête du classement des meilleurs buteurs. De plus, le très critiqué milieu de terrain composé par Verratti, Vitinha et Ruiz s’est montré à son avantage. Ce samedi, le PSG lance son opération reconquête auprès de son public face à une formation d’Ajaccio quasiment condamnée. Pour cette affiche, Galtier devrait pouvoir s’appuyer sur Messi, qui devrait malheureusement être chahuté par une bonne partie du public. Largement supérieur, le club parisien va vouloir sortir un gros match pour satisfaire ses supporters.

En face, l’AC Ajaccio se sait condamné avec ses 11 points de retard sur l’AJ Auxerre. En s’inclinant ou en faisant match nul au Parc des Princes ce samedi, les Corses seront officiellement relégués. Depuis la reprise post-Mondial, l’ACA est en grande souffrance et n’est parvenu à s’imposer que face à des formations en plus mauvaise posture, à savoir Angers et Troyes. Pour le reste, les joueurs d’Olivier Pantaloni accumulent les revers. Dernièrement, avec l’énergie du désespoir, Ajaccio est parvenu à signer 2 nuls à domicile face à Brest (0-0) et Toulouse (0-0), mais a perdu ses 6 derniers déplacements. Lors des 5 dernières journées de championnat, le club corse a confirmé son statut de plus mauvaise attaque de la Ligue 1 (22 buts) avec une seule réalisation de Baretto à Strasbourg. Dans un Parc des Princes à reconquérir, Paris devrait livrer une grande partie pour d’une part se rapprocher du titre et d’autre part tenter de se réconcilier avec son public.

