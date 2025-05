Le PSG est la onzième équipe à faire le triplé Ligue des champions-championnat-Coupe

Luis Enrique réalise le double triplé.

Les démons de la première partie de saison sont complètement oubliés ce samedi soir après la finale de Ligue des champions remportée par le PSG. Une manita collée à l’Inter Milan, 19 points d’avance sur le rival marseillais pour remporter la Ligue 1 et une finale de Coupe de France pliée dès la mi-temps contre un piètre Stade de Reims (3-0), voilà le bilan d’une saison particulièrement réussie pour le club parisien.

Grâce à ce succès à Munich, le PSG version 2024-2025 entre dans le cercle très fermé de ceux ayant réussi à glaner la C1, le championnat et la coupe nationale la même année. Dix équipes l’avaient fait jusqu’à présent : le Celtic (1967), l’Ajax (1972), le PSV Eindhoven (1988), Manchester United (1999), l’Inter Milan (2010), Manchester City (2023), le Bayern (2013 et 2020) et le Barça (2009 et 2015).

Le Real Madrid a beau avoir 15 Ligues des champions, ce petit club sans histoire n’a jamais réalisé le triplé. Et toc !

Plusieurs personnes fauchées par un véhicule à Grenoble en marge de la finale