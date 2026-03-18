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Un club de Serie A vire son coach en pleine opération maintien

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Un club de Serie A vire son coach en pleine opération maintien

Onze clubs en 15 ans… Davide Nicola n’est plus le coach de la Cremonese. Ce mercredi, le club a communiqué avoir limogé l’entraîneur italien et indique qu’il sera remplacé par Marco Giampaolo, déjà passé par le club lors de la saison 2014-2015.

Actuel 18e en Serie A, le Tigri n’a plus gagné depuis le 7 décembre. Le club de Jamie Vardy a encore neuf matchs pour espérer se maintenir. Pour y parvenir, on a notre petite idée…

Davide Nicola n’est plus l’homme des maintiens

Pour pallier le départ de Davide Nicola, la Cremonese devrait signer Davide Nicola. En effet, l’entraîneur italien est fraîchement libre de tout contrat et est, pour certains observateurs, l’homme de la situation pour tout club voulant se maintenir.

En 2019, il arrive en décembre au Genoa avec un seul objectif : éviter la zone rouge. Facile pour Nicola qui réitérera l’exploit avec le Torino la saison suivante. Deux ans plus tard, Empoli mise sur lui en janvier et, bien sûr, le génie italien réussit à maintenir le club.

En plus, il a été aperçu en ville récemment.

Au bout du suspense, l’AC Milan s’impose contre Cremonese et conserve son invincibilité à l’extérieur

EA

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