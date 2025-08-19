S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Éric Bailly rebondit chez un promu en Liga

RFP
Éric Bailly rebondit chez un promu en Liga

Un sacré duel de blessés avec Santi Cazorla.

L’Espagne colle décidément à la peau d’Éric Bailly. Après l’Espaynol Barcelone et Villarreal, à deux reprises, l’Ivoirien a rejoint son troisième club espagnol ce mardi. Le défenseur central s’est engagé avec le Real Oviedo pour deux saisons.

« J’ai aimé ce que j’ai vu »

L’occasion pour lui d’enchaîner sans blessures et de (vraiment) rebondir après son passage à Manchester United où il n’aura pas connu grand-chose, si ce n’est des pépins physiques.

Post Instagram Voir sur instagram.com

« Vendredi j’étais au stade contre Villarreal, j’ai aimé ce que j’ai vu, s’est satisfait l’ancien Marseillais. Maintenant, il faut se concentrer sur le match de dimanche. Je pense que l’équipe est prête. » Il va le falloir pour les promus qui affronteront le Real Madrid, dimanche prochain, à 21h30.

Enchanté, Kylian Mbappé. 

Le Real Oviedo s’offre Mbappé !

RFP

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !
Logo de l'équipe Olympique de Marseille
Et l'OM resta l'OM
  • Ligue 1
  • J1
  • Rennes-Marseille (1-0)
Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
Réactions

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine