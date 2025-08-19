Éric Bailly rebondit chez un promu en Liga

Un sacré duel de blessés avec Santi Cazorla.

L’Espagne colle décidément à la peau d’Éric Bailly. Après l’Espaynol Barcelone et Villarreal, à deux reprises, l’Ivoirien a rejoint son troisième club espagnol ce mardi. Le défenseur central s’est engagé avec le Real Oviedo pour deux saisons.

« J’ai aimé ce que j’ai vu »

L’occasion pour lui d’enchaîner sans blessures et de (vraiment) rebondir après son passage à Manchester United où il n’aura pas connu grand-chose, si ce n’est des pépins physiques.

« Vendredi j’étais au stade contre Villarreal, j’ai aimé ce que j’ai vu, s’est satisfait l’ancien Marseillais. Maintenant, il faut se concentrer sur le match de dimanche. Je pense que l’équipe est prête. » Il va le falloir pour les promus qui affronteront le Real Madrid, dimanche prochain, à 21h30.

