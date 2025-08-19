Les grands défis de la saison de Kylian Mbappé

Après un seul petit match amical, le Real Madrid lance sa saison ce mardi soir face à Osasuna. Après une première campagne espagnole faite de statistiques toujours époustouflantes, mais aussi de critiques et de désamour du public, quels sont les défis qui attendent Kylian Mbappé pour sa dixième campagne professionnelle ?

→ Continuer à empiler les buts

C’est la principale réussite de l’ancien Parisien la saison dernière. Sacré soulier d’or devant Viktor Gyökeres pour une histoire de barème, le numéro 9 merengue a fait parler la poudre tout au long de la saison. Y compris quand ça compte, avec au passage deux triplés contre le Barça ou Manchester City. Désormais flanqué du 10 laissé libre par Luka Modrić, il est bien parti avec un doublé face au modeste WSG Tirol lors du seul amical disputé par son club cet été. L’échauffement démarre bien avant de claquer des triplés l’été prochain au pays de l’Oncle Sam.

→ Gagner des trophées (pour de vrai)

Passer des mois à clamer haut et fort que seuls les titres glanés en fin de saison feraient office de juges de paix pour finalement arguer de la Supercoupe d’Europe et du Mondial des clubs (ancienne version) pour réfuter l’idée d’une année blanche, c’est un peu petit. Surtout dans un club comme le Real Madrid. Si même les Merengue ne peuvent pas triompher partout et tout le temps, force est de constater qu’une deuxième saison dans la capitale sans trophée majeur commencerait à faire un peu tâche. Alors attention à ne pas caler au démarrage, car le Barça n’attend pas.

→ Découvrir la joie de (quelques) efforts défensifs

« Je suis satisfait du travail collectif. Il y a une action en deuxième période où le repli défensif sur un corner est spectaculaire et le sacrifice de chacun est important, saluait Xabi Alonso après un succès contre Salzbourg au Mondial des clubs. Sinon, c’est impossible à l’heure actuelle. » Absent ce jour-là, Kylian Mbappé pourra difficilement échapper en permanence à la volonté de son nouvel entraîneur de voir tout le monde courir ensemble à la perte du ballon. Sans forcément devenir un forçat, le Bondynois serait bien inspiré d’insérer quelques courses défensives au sein de son logiciel, histoire de contenter tout le monde. Allez, quelques petits efforts par-ci par-là et on éteint un débat qui a trop duré ?

→ Retrouver l’amour du public… et son statut d’icône

Le voir se dépouiller (ou du moins participer régulièrement au travail collectif) sur le pré aurait qui plus est un effet bénéfique en termes d’image, lui pour qui le désamour du grand public a pris des proportions difficilement imaginables au vu de son talent. Depuis quelques années maintenant et une fin d’aventure entre deux eaux à Paris, son statut s’est doucement effrité. Voilà presque une décennie que toute l’Europe découvrait ce gamin irrésistible, capable de porter l’AS Monaco jusqu’en demi-finales de Ligue des champions, avant de se mettre à ses pieds pour tenter de le faire venir à grands renforts de millions alors qu’il n’avait que 18 piges. Annoncé comme la « next big thing » après Messi et Ronaldo, sa popularité est aujourd’hui largement contestée par des jeunes tout aussi précoces que lui (coucou Lamine Yamal). À bientôt 27 ans, Mbappé est loin d’être un ancien, mais il n’est plus vraiment un jeune prometteur. Attention à ne pas devenir « has been » plus tôt que prévu.

→ Se concentrer sur le foot et (re)prendre du plaisir

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé (et son entourage) ont toujours tout calculé, dans sa communication, ses choix de carrière, et même son attitude sur le terrain ou envers ses coéquipiers, entraîneurs, supporters. Jusqu’à l’overdose. Et si l’heure était enfin venue de ne penser qu’à s’amuser sur le terrain ? Apprendre à sourire, arrêter de tirer la tronche quand un coéquipier marque sans lui faire la passe, et même, soyons fous, renouer avec cette insouciance si caractéristique de ses débuts. Qui se souvient du bonhomme toujours chambreur, mort de rire dans le vestiaire parisien après s’être vu offrir un masque de Donatello ? Bref, qu’il y ait eu un fond de vérité ou non, décoller cette image de joueur malheureux qui lui colle à la peau depuis trop longtemps maintenant.

→ Redevenir le patron des Bleus

Deux rassemblements manqués dans des circonstances obscures, une interminable disette face au but dans le jeu (finalement brisée contre l’Allemagne en juin), une implication pas toujours exemplaire : en sélection aussi, tout n’a pas été rose pour le capitaine des Bleus lors de la saison écoulée. Au point de voir certains l’imaginer prendre déjà sa retraite internationale, lassé de tout un tas d’à côtés. Avec un statut de patron tant désiré et à l’aune d’une compétition avec laquelle il entretient forcément une relation particulière au vu de ses deux campagnes à ce jour, tout l’Hexagone espère le voir kiffer à nouveau à chaque rassemblement à Clairefontaine. Avec en ligne de mire cette mission de guider encore une fois la bande à DD vers les sommets mondiaux, l’été prochain outre-Atlantique.

