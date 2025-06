Kylian Mbappé : « Une saison blanche ? Tu es sûr ? »

Attention, les termes ont un sens !

Présent en conférence de presse, Kylian Mbappé a tenu à mettre certaines choses au clair au sujet de son année passée avec le Real Madrid. « Une saison blanche ? Tu es sûr ? Qu’est-ce qu’une saison blanche, qu’est-ce qu’une saison blanche ? Tu regardes les matchs ? On a gagné deux titres, c’est l’importance des mots, a ainsi dégainé le capitaine de l’équipe de France, face à un journaliste. On a loupé des titres importants, mais cette année a été enrichissante. Le PSG gagne la Ligue des champions sans moi, ça ne me touche pas et c’est une bonne chose. Je suis un peu plus dans l’oeil du cyclone, c’est bien. J’ai inversé pas mal de tendances dans ma carrière, on m’a collé beaucoup de choses sur le dos et j’ai réussi à les enlever. »

Encore interrogé sur son départ du Paris Saint-Germain, l’attaquant n’a également exprimé aucun regret : « Est-ce que je suis parti trop tôt ? Non. Mon histoire était terminée, il fallait que ça se termine. Je n’ai aucune amertume, j’étais arrivé au bout du chemin. J’aurais tout essayé, c’est juste le destin qui fait que ça devait se passer sans moi. » Et évidemment, l’avant-centre des Bleus n’a pas échappé à la question du Ballon d’or. « Est-ce que je voterais pour Dembélé ? Oui. Il y a vraiment besoin d’expliquer ? On parle de Yamal et Dembélé, je vote Dembélé… C’est très clair ! », a alors indiqué l’ancien joueur de Monaco, sans toutefois éteindre ses propres chances personnelles pour ce titre.

Pas un mot sur le Soulier d’or ?

