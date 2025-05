Kylian Mbappé officiellement Soulier d’or !

Pas si mal pour une soi-disant saison ratée, non ?

Au terme d’un exercice dans lequel il sera passé par tous les états, Kylian Mbappé termine meilleur buteur européen. La statistique est devenue officielle ce dimanche, puisqu’il ne restait que Mohamed Salah qui pouvait éventuellement venir déranger le Français en haut du classement, en cas de gros carton face à Crystal Palace. L’Égyptien a marqué, certes, mais il s’agissait là de son 29e but en championnat, contre 31 pour le Kyks, qui a terminé la saison en feu complet. Mbappé est devenu le premier Tricolore à obtenir cette distinction depuis un certain Thierry Henry, qui avait fait le coup deux ans de suite, en 2004 et 2005.

Heureusement que le championnat portugais ne rentre pas dans ce classement, puisque Viktor Gyökeres a terminé la saison à 39 buts…

