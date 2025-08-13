Kylian Mbappé signe un doublé avec le Real Madrid

Il est de retour dans la course au Ballon d’or !

Un peu plus d’un mois après la rouste reçue face au Paris Saint-Germain à la Coupe du monde des clubs, Kylian Mbappé était de retour avec le Real Madrid sur les terrains ce mardi soir. Pour leur premier match amical de la saison 2025-2026, les Madridistas se déplaçaient dans les Alpes autrichiennes, à Innsbruck, pour affronter le Tyrol, leader du championnat local après deux journées.

La connexion Tchouaméni-Mbappé

Avec son nouveau numéro 10 sur le dos, Mbappé n’a pas été pris de vertiges pendant cette rencontre dans les Alpes. Dès la 13e minute, le natif de Paris (et pas de Bondy) a envoyé une frappe en lucarne sur un service parfait d’Arda Güler. Alors que le Real menait déjà 2-0, le Français a aggravé le score au retour des vestiaires.

Lancé en profondeur par Aurélien Tchouaméni, Mbappé a esquivé le gardien de but autrichien avant de conclure dans le but vide. Après son match complet, il a été remplacé à la 83e minute par le jeune Thiago Pitarch Pinar.

This view of Mbappe rounding the keeper with the Tyrolean Alps in the background ⛰️🤩pic.twitter.com/O72gFrA5A3 — Men in Blazers (@MenInBlazers) August 12, 2025

Une bonne mise en bouche avant la reprise contre Osasuna.

