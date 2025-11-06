Le nouveau maire de New York a contribué au sauvetage d’un club historique d’Espagne

En tant que fan déclaré d’Arsenal et de Thierry Henry, rien ne le disposait à gagner…

Et pourtant : Zohran Mamdani, 34 ans, est bien le nouveau maire de New York. Son nom était encore inconnu pour beaucoup de monde, sauf dans un coin des Asturies. En effet, le journal La Voz de Asturias a ressorti de ses cartons une belle archive concernant le nouveau chouchou de la Big Apple.

En 2012, il avait acheté une action du Real Oviedo en 2012, lors du fameux mouvement #SOSRealOviedo lancé par le journaliste Sid Lowe. À l’époque, le club était au bord du gouffre, mais avait réussi à mobiliser des investisseurs du monde entier, de Carlos Slim à… un jeune étudiant socialiste de 21 ans vivant dans le Maine. Sur Twitter (à l’époque ça s’appelait comme ça), Mamdani avait fièrement lâché : « Je viens d’acheter une action – peut-être le premier actionnaire du Real Oviedo basé dans le Maine ? #SOSRealOviedo. »

@sidlowe Just bought a share, possibly Oviedo's first shareholder based in Maine? #SOSRealOviedo — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 9, 2012

Des records de jeunesse, même en politique

Douze ans plus tard, le même gars s’apprête à devenir le plus jeune maire de New York depuis 1892. Musulman, socialiste assumé (ce qui, aux États-Unis, relève presque du sport extrême), fils de la réalisatrice Mira Nair et du professeur Mahmood Mamdani, tous deux originaires d’Inde, Zohran célèbre désormais sa victoire à Brooklyn avec quelques mots pour son chef d’État : « Donald Trump, puisque je sais que vous regardez, j’ai trois mots à vous dire : MONTEZ LE SON ! New York restera une ville d’immigrants, une ville construite par des immigrants, animée par des immigrants et, à partir de ce soir, dirigée par un immigrant. »

Pas sûr que la finale de la Coupe du monde reste à New York, du coup.

