On connaît l’intégralité du casting de Ligue 1+

Lamine Yamal ne risque pas de regarder la Ligue 1 cette année.

La nouvelle chaîne Ligue 1+ se prépare à lancer sa saison ce vendredi 15 août, avec un joli premier choc entre le Stade rennais et l’Olympique de Marseille. Pour marquer cette nouvelle ère, le média de la LFP a dévoilé la composition de ses équipes éditoriales, digne d’un casting des (bébés) Avengers.

Adil Rami en électron libre

Parmi les têtes d’affiche, on note la présence… d’Adil Rami. Le champion du monde 2018 troque les micros Twitch dans lesquels il a enflammé les réseaux sociaux ces derniers temps et viendra secouer les débats dans Le Club Ligue 1+, l’émission du dimanche soir présentée en public par Thibault Le Rol. Sur le terrain, Souleymane Diawara et Guillaume Hoarau auront la « lourde » tâche d’aller recueillir les meilleures réactions des acteurs du championnat lors des rencontres. Le reste des consultants, avec des noms comme Johan Djourou, Swann Borsellino, Benjamin Nivet ou encore Ahmed Kantari, promet un mélange d’expérience et de regards affûtés.

Côté commentaires, Xavier Domergue, Smaïl Bouabdellah et Sébastien Dupuis se partageront les week-ends, assurant deux matchs chacun, tandis que d’autres membres des équipes éditoriales compléteront la couverture.

L’IPTV a encore de beaux jours devant elle.

C’est quoi ce mercato de zinzin à Strasbourg ?