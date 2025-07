Adil Rami pète un câble sur Lamine Yamal

On a trouvé le plus gros pétage de plombs de la semaine.

Dans la grande tradition des clashs intergénérationnels, Adil Rami a choisi de sortir la sulfateuse (ou l’extincteur). En live sur Twitch, le champion du monde 2018 a dégainé un missile à l’encontre de la pépite du Barça, qui vient de fêter ses 18 ans (si vous l’aviez manqué).

« Ça fait deux mois, humainement parlant, je ne peux plus me le voir. Comme ça, c’est clair. Je m’en bats les couilles, les gars. S’il y en a qui sont contents, pas contents, les fans du Barça, les fans de Lamine Yamal… je n’en ai rien à foutre. Je vous dis la vérité. Footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack, et certainement qu’il prendra des Ballons d’or, des Coupes d’Europe et tout ce que vous voulez. Humainement parlant, nique ta mère. Comme ça, c’est clair. »

CR7, soirées et numéro 10…

Le défenseur passé par l’OM, Lille ou Séville, entre autres, avait visiblement un message à faire passer, avant d’en rajouter une couche, pour ceux qui n’avaient pas compris : « La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo (lors d’Espagne-Portugal en finale de la Ligue des nations, NDLR), ça m’a aussi énervé. Ça a commencé par ça. D’avoir fait des vidéos derrière où il a parlé sur lui, je n’ai pas aimé. […] Mais il y a des choses qui m’interpellent. Il fait des soirées, et ça parle déjà de ses soirées. Attends un peu, la pute de ta race. Il arrive, il prend le numéro 10, et il met de gros trucs bling-bling avec de gros diamants. Il se prend pour un Américain. Ça casse les couilles. »

Rami a attendu la fin de sa carrière pour asséner son plus gros tacle à la gorge.

