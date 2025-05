Tout juste viré de Nantes, Antoine Kombouaré retrouve un poste de consultant télé

L’art du rebond.

Éjecté du banc nantais, Antoine Kombouaré n’aura pas le temps de trop gamberger. Casque d’or s’offre un come-back aussi soudain que symbolique : il sera au micro de M6 pour commenter la finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter, le 31 mai prochain, depuis Munich, selon L’Équipe. Kombouaré connaît la chanson : ex-défenseur du PSG entre 1990 et 1995, entraîneur du club de 2009 à 2011, et consultant quand le téléphone ne sonnait plus, notamment sur Amazon Prime.

Celui qui a planté de la tête l’un des buts les plus légendaires de l’histoire du club parisien posera sa voix aux côtés du commentateur phare de M6, Xavier Domergue. Carine Galli sera, elle, en bord de terrain. Un trio plutôt inattendu pour une finale potentiellement historique pour le football français.

Une flopée de légendes parisiennes pour l’avant-match

En amont de la rencontre, la chaîne a décidé de confier les rênes de l’avant-match à Ophélie Meunier. Dès 19h25, la présentatrice de Zone interdite, par ailleurs grande supportrice du Paris Saint-Germain, sera en direct depuis l’Allianz Arena de Munich pour animer la soirée.

Elle sera entourée d’une équipe de spécialistes, dont le journaliste Smaïl Bouabdellah, ainsi que plusieurs figures familières des supporters parisiens : Luis Fernandez, exceptionnellement présent grâce à un accord avec Bein Sports, Youri Djorkaeff, qui a porté les couleurs des deux finalistes, et l’ancien capitaine emblématique Rai.

Et si Waldemar Kita ne veut vraiment pas entendre son ancien coach, il pourra aussi opter pour Canal+.

Ousmane Dembélé va effectuer le tirage au sort de Roland-Garros