L’Inter Miami officialise l’arrivée de Lionel Messi

Quelle surprise !

Il y a un peu plus d’un mois, Lionel Messi annonçait avoir choisi de poursuivre sa carrière à l’Inter Miami. La franchise floridienne n’avait pas fait mystère de l’accord trouvé avec La Pulga, mais sa signature a seulement été officialisée ce samedi. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit ainsi le septuple Ballon d’or revêtir, pour la première fois, la tunique rose des Herons. Il sera présenté à ses nouveaux supporters dimanche.

Libre de tout contrat après deux saisons passées au PSG, le champion du monde s’est réjoui de commencer cette aventure américaine. « C’est une opportunité fantastique et, ensemble, nous allons continuer à construire ce beau projet », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par Le Figaro. Copropriétaire du club, David Beckham n’a pas non plus caché sa joie : « Je ne pourrais pas être plus fier qu’un joueur du calibre de Leo rejoigne notre club, mais je suis également ravi d’accueillir un bon ami, une personne incroyable et sa belle famille pour rejoindre notre communauté Inter Miami. »

L’ex-Barcelonais est attendu de pied ferme pour aider sa nouvelle équipe, dernière de Conférence Est, à redresser la barre.

