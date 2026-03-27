Après Sadio Mané, un autre attaquant sénégalais manquera la fête à Saint-Denis

Il manquera la grande fête. La Fédération sénégalaise de football annonce dans un communiqué publié ce vendredi le forfait d’Iliman Ndiaye pour les rencontres amicales des Lions de la Teranga contre le Pérou et la Gambie.

« Iliman Ndiaye est déclaré forfait pour les deux prochains matchs amicaux Sénégal – Pérou et Sénégal – Gambie. Le joueur a une gêne au pied gauche, à la suite d’une blessure subie en club. La FSF lui souhaite un prompt rétablissement », écrit la fédération.

Deuxième forfait important

Déjà privé de Sadio Mané, blessé, le Sénégal devra faire sans un autre atout offensif majeur au cours de cette trêve synonyme de préparation à la prochaine Coupe du monde (11 juin-19 juillet 2026). Les deux hommes assisteront depuis leurs canapés aux festivités ce samedi au Stade de France avant la confrontation avec le Pérou.

Une fête avec de lourdes conséquences judiciaires ?

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