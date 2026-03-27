La retraite internationale ? Pas tout de suite pour De Bruyne

Kevin De Bruyne vivra cet été son septième tournoi majeur avec la Belgique, et sa quatrième Coupe du monde. Mais ira-t-il plus loin ? Le milieu de terrain pourrait se poser la question puisqu’il fêtera ses 35 ans en juin. Les journalistes belges l’ont justement interrogé sur le sujet en conférence de presse ce vendredi. « Je ne vais pas encore parler de la Coupe du monde 2030, mais d’après ce que je ressens actuellement, je n’ai pas l’intention d’arrêter de jouer avec les Diables rouges après la Coupe du monde. Ma famille vient me voir, car ce sera peut-être ma dernière Coupe du monde. Mais je n’ai pas l’intention d’arrêter », a-t-il répondu.

On le comprend avec la perspective alléchante de l’Euro 2028 au Royaume-Uni, où il a connu les plus belles heures de sa carrière. Avant ça, le joueur de Naples se concentre d’abord sur les rencontres amicales contre les États-Unis samedi et le Mexique mercredi. « J’apprécie d’être ici et d’affronter des équipes qui, d’habitude, ne font pas partie de nos adversaires habituels de l’autre côté de l’océan », explique-t-il. Son temps de jeu sera probablement géré avec prudence par Rudi Garcia puisqu’il a repris la compétition au début du mois, après une longue blessure.

C’est pas le moment de rechuter.

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