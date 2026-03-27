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Pape Thiaw : « On est champions d’Afrique »

TM
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Pape Thiaw : « On est champions d’Afrique »

Une nouvelle pièce dans le jukebox. Avant son match amical contre le Pérou samedi, Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, a tenu à mettre les points sur les i au sujet de la CAN 2025 : « On sait qu’on est champions d’Afrique, a assuré le sélectionneur des Lions de la Teranga. On va continuer à travailler pour aller chercher d’autres trophées. C’est clair dans nos têtes, les compétitions, les trophées se gagnent sur le rectangle vert. Ça a été fait, on est champions d’Afrique. » Pour appuyer ses propos, on pouvait lire l’inscription « Champions d’Afrique » sur les panneaux de la conférence de presse.

Célébrations ou pas ?

Si Thiaw devra se passer de son capitaine Sadio Mané et d’Iliman Ndiaye, tous deux blessés, il pourra compter sur Idrissa Geye, qui a ajouté son grain de sel lors de ce point presse : « Lors des quatre dernières CAN, le Sénégal, c’est quatre finales et deux titres de champion d’Afrique, a posé le milieu d’Everton. Ce résultat, on ne l’a pas volé. C’est le travail de tout un pays qui donne tout. On mérite d’être champions d’Afrique sur le terrain. »

Avant la rencontre, le Sénégal a prévu samedi de présenter le trophée de la CAN 2025 au Stade de France. Cette décision a rendu fou de rage le président du Club des avocats au Maroc, Me Mourad Elajouti, qui a menacé de mettre « sous séquestre judiciaire le trophée »

Quand est-ce que ça s’arrête ?

Après Sadio Mané, un autre attaquant sénégalais manquera la fête à Saint-Denis

TM

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