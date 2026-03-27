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M’Baye Niang compare Mbappé et un espoir déchu

TM
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M’Baye Niang compare Mbappé et un espoir déchu

Souvenirs, souvenirs. Lors d’un entretien pour l’émission Safe Play, M’Baye Niang s’est confié sur ses années à l’AC Milan. Après avoir raconté l’anecdote où il a cassé une barre transversale avec une frappe, l’attaquant du Gençlerbirliği Ankara (D1 turque) a été interrogé sur Alexandre Pato. Pour lui, c’est simple, il n’avait rien à envier à Kylian Mbappé. 

« Il avait des cuisses, tu as peur ! »

« Il y avait Robinho, Inzaghi, Gattuso, tous ces mecs-là, mais celui qui m’a choqué, c’est Pato, a assuré l’ancien international sénégalais. C’est dommage qu’il se blessait beaucoup, c’était compliqué. De ce que j’ai vu de Pato, même Mbappé ne fait pas ça. Et on parle de Mbappé ! Pied droit, pied gauche, rapide, force, de la tête… Il avait des cuisses, tu as peur ! » Auteur de trois saisons à plus de 12 buts en championnat avec l’AC Milan, l’ex-international brésilien (63 buts et 18 passes décisives en 6 saisons avec les Rossoneri) n’avait jamais réussi à confirmer son potentiel malgré plusieurs saisons au pays, quelques piges en Europe (Villarreal et Chelsea) et un passage aux États-Unis.

C’est pato.

L’AC Milan porté par ses Français

TM

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