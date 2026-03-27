Diego Simeone pourrait rempiler avec l’Atlético

Confortablement assis sur le banc de l’Atlético depuis quinze longues années, Diego Simeone n’a visiblement pas l’intention de bouger, merci pour lui. Selon les informations du quotidien madrilène AS, le technicien argentin et le club de la capitale auraient récemment trouvé un accord pour préparer ensemble la saison prochaine.

Alors que le contrat de Simeone court jusqu’en juin 2027, des rumeurs l’envoyaient déjà ailleurs la saison prochaine : il y a quelques semaines, l’émission espagnole El Chiringuito parlait notamment d’un « précontrat » avec l’Inter Milan, où l’Argentin a évolué comme joueur entre 1997 et 1999.

Une prolongation à la fin de la saison ?

Les grandes retrouvailles avec les Nerazzurri attendront, d’autant que Simeone et l’Atlético devraient discuter à la fin de la saison d’une prolongation de contrat. Autrement dit, il s’agirait potentiellement de continuer l’aventure au-delà encore de la saison 2026-2027.

Avant ces lointaines perspectives, l’Atlético entame en tout cas une fin de saison excitante pour la last dance d’Antoine Griezmann, avec une finale de Coupe du Roi et des quarts de Ligue des champions au programme.

Et on va donc encore devoir se taper des « le Cholismo n’est pas mort » jusqu’à plus soif.

Le message touchant d’Antoine Griezmann pour l’Atlético de Madrid