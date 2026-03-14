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Jim Ratcliffe pas chaud pour garder Michael Carrick ?

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Jim Ratcliffe pas chaud pour garder Michael Carrick ?

Pas la meilleure sortie pour qu’un entraîneur s’investisse au maximum… Interrogé au sujet de Michael Carrick, dont les résultats sont plutôt bons depuis son arrivée sur le banc de Manchester United, Jim Ratcliffe n’a pas semblé hyper emballé à l’idée de conserver son entraîneur à moyen terme.

« Il fait un excellent travail… Un rôle permanent ? Je ne m’aventurerai pas sur ce terrain, a en effet balancé le président du club anglais sur Sky Sports. La qualification en Coupe d’Europe ? Oui, c’est clair qu’on y pense. Mais il y a encore sept ou huit matchs à jouer, il reste encore un peu de temps. » Quelle reconnaissance…

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