Harry Maguire n’en veut pas à Rúben Amorim 

Pour vivre heureux, il faut vivre sans rancune. Harry Maguire vient tout juste de faire son retour avec la sélection anglaise, et pour cause : depuis le départ de Rúben Amorim en janvier, le défenseur de Manchester United enchaîne de solides performances sous les ordres de Carrick.

Dans un entretien accordé au Guardian, Maguire tente d’expliquer pourquoi le ciment n’a pas pris entre le Portugais et les Red Devils. « Je l’apprécie beaucoup, il a d’excellentes idées. Malheureusement, elles n’ont pas fonctionné à Manchester United, constate le cadre de 33 ans. Ça n’a tout simplement pas collé, et nous, les joueurs, avons aussi notre part de responsabilité. » Et c’est peu dire : Amorin avec les Red Devils, c’est 23 défaites, 15 matchs nuls et seulement 25 victoires…

En grande forme

Sur ces belles paroles, le défenseur tient tout de même à faire les éloges du Portugais : « Je suis convaincu qu’il fera une brillante carrière et que, dans son prochain club, il remportera de nombreux matchs. […] Il a su orienter le club dans la bonne direction et mérite d’être félicité pour cela, car il a bâti une équipe solide et performante. » La classe à l’anglaise, ou le kif d’être actuellement troisième de Premier League. Peu importe, Maguire et les Three Lions affronteront l’Uruguay ce vendredi en match amical.

Hâte de savoir ce qu’en pense Rooney.

Non, Manchester United n’est pas (encore) guéri