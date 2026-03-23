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Thomas Tuchel appelle deux jokers en équipe nationale d’Angleterre

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Thomas Tuchel appelle deux jokers en équipe nationale d’Angleterre

Ceci n’est pas un Ezercice. Thomas Tuchel ne pourra pas compter sur Eberechi Eze et Jarell Quansah en vue de la trêve internationale avec l’Angleterre. Pour pallier ces deux forfaits, le sélectionneur allemand des Three Lions a décidé de convoquer Harvey Barnes et Ben White. L’annonce a été faite ce lundi sur les réseaux sociaux de l’équipe nationale d’Angleterre.

Deux absents de longue date de retour

Ben White, le défenseur polyvalent d’Arsenal aux quatre sélections, n’a plus été appelé depuis la Coupe du monde 2022 où il a quitté le groupe en plein milieu de la compétition. L’ailier de Newcastle Harvey Barnes fait son grand retour sur la scène internationale après avoir reçu une seule convocation en octobre 2020. À cette occasion, le joueur de 28 ans a honoré sa seule et unique cape lors d’un match amical gagné contre le Pays de Galles (3-0).

Les matchs de préparation au Mondial 2026 face à l’Uruguay (vendredi 27 mars) et au Japon (mardi 31 mars) seront l’occasion de voir ces deux revenants augmenter leur compteur d’apparition sous le maillot anglais.

Le discours du capitaine Rice a porté ses fruits deux ans plus tard.

L'Angleterre championne d'Europe

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