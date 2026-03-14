Le secret bien ganté de Senne Lammens

À prendre avec des pincettes, au risque de glisser. Dans le podcast intitulé Fozcast, Senne Lammens a indiqué sa petite manie à lui pour que ses gants soient plus fiables. Une solution émanant de Simon Mignolet et qu’il conviendrait de soumettre aux avis scientifiques, afin de vérifier qu’il ne s’agit pas uniquement d’un effet placebo.

« Avant l’entraînement, la veille du match, j’aime bien les mettre un peu dans le bain à remous, a ainsi partagé le gardien de but de Manchester United. Les gants neufs sont assez rigides et n’offrent pas une très bonne adhérence, c’est pourquoi je les mets dans le bain à remous pendant une demi-heure environ. » Si l’un des hommes les plus intelligents du monde le dit…

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