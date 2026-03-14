La jolie boulette de Nicolas Kocik

Donner un but à l’adversaire avant de l’exploser, c’est une idée. Le Mans y a succombé, lors de la 27e journée de Ligue 2 : après avoir offert l’ouverture du score à Nancy, le surprenant promu a facilement dominé les locaux pour repartir avec trois points précieux.

OH L'ENORME CAGADE DE NICOLAS KOCIK !! #ASNLLMFC pic.twitter.com/0PFu1nw0xX — Le Football en VOD LXXX (@le_lxxx8228) March 13, 2026

Mais pour la première réalisation de la partie inscrite à la 11e minute de jeu, Nicolas Kocik a fait fort : sur une action anodine, le gardien de but des visiteurs est sorti complètement à contretemps et a loupé son coup de tête. Forcément, Zakaria Ztouti en a profité pour marquer. Une consigne de l’entraîneur Patrick Videira, pour que ses joueurs rentrent rapidement dans le match ?

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