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  • Nancy-Le Mans (2-4)

La jolie boulette de Nicolas Kocik

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La jolie boulette de Nicolas Kocik

Donner un but à l’adversaire avant de l’exploser, c’est une idée. Le Mans y a succombé, lors de la 27e journée de Ligue 2 : après avoir offert l’ouverture du score à Nancy, le surprenant promu a facilement dominé les locaux pour repartir avec trois points précieux.

Mais pour la première réalisation de la partie inscrite à la 11e minute de jeu, Nicolas Kocik a fait fort : sur une action anodine, le gardien de but des visiteurs est sorti complètement à contretemps et a loupé son coup de tête. Forcément, Zakaria Ztouti en a profité pour marquer. Une consigne de l’entraîneur Patrick Videira, pour que ses joueurs rentrent rapidement dans le match ?

Le Mans sur le podium de Ligue 2, Montpellier à l’affût et Bastia peut avoir peur

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