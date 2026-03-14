L’Inter encore privée de victoire

Inter 1-1 Atalanta

Buts : Esposito (26e) pour l’Inter // Krstovic (82e) pour l’Atalanta

Cette fois, c’est non. Lors de la 29e journée de Serie A, l’Inter a cru s’imposer sur la plus courte des marges face à l’Atalanta grâce à un but marqué au cœur de la première période par un Pio Esposito efficace. Mais en face, la Dea a su se rebeller et égaliser en fin de rencontre grâce à une volée de Nikola Krstović. De quoi mettre en rogne Christian Chivu, l’entraîneur des locaux étant expulsé pour conduite antisportive en raison d’une faute non sifflée sur la deuxième réalisation selon lui.

Pas de break pour Thuram, un rouge pour Chivu

Pourtant maître du ballon avec une possession largement en sa faveur, le leader du classement poursuit donc son inhabituelle série de matchs sans victoire (trois, après un nul contre Côme en Coupe d’Italie et une défaite face à Milan en championnat) malgré plusieurs occasions de break ratées (par Marcus Thuram, notamment). Attention, le rival et voisin pourrait revenir à cinq points…

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