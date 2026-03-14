S’abonner au mag
  • France
  • Olympique lyonnais

Paulo Fonseca évoque l’égoïsme d’Endrick

FC
4 Réactions
Paulo Fonseca évoque l’égoïsme d’Endrick

Ses jeunes, il les adore. Mais à ses yeux, ils doivent souvent faire mieux. Interrogé au sujet des pépites en devenir de son effectif, Paulo Fonseca a d’abord donné des nouvelles de Rémi Himbert en conférence de presse : « Rémi Himbert a une entorse sévère, j’ai parlé avec le médecin et je pense qu’il en a pour six à huit semaines. C’est triste, il est déçu. J’ai dit à Rémi qu’il devait maintenant se concentrer sur la récupération, mais c’est difficile pour lui. »

Surtout, l’entraîneur de l’Olympique lyonnais est revenu sur Endrick et ses défauts d’égoïsme sur le terrain : « Il a besoin de confiance pour progresser, c’est un jeune joueur dont le point fort est de frapper. Je veux qu’il continue à frapper, mais il doit apprendre qu’il a parfois d’autres solutions. Je regarde aussi les matchs avec lui pour qu’il voie les différentes situations, les options. Nous travaillons et il a encore besoin de progresser, il est jeune. » Sous-entendu, passe la balle !

Ligue 1+ avoue «  avoir été trop marseillais » lors d’OM-OL

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
11
Revivez Celta Vigo - OL (1-1)
  • C3
  • 8es
  • Celta Vigo/OL
Revivez Celta Vigo - OL (1-1)

Revivez Celta Vigo - OL (1-1)

Revivez Celta Vigo - OL (1-1)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Marseille-Auxerre (1-0)
Revivez Marseille-Auxerre (1-0)

Revivez Marseille-Auxerre (1-0)

Revivez Marseille-Auxerre (1-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.