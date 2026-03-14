Un politique rend hommage à Xavi

Un match dans le match ! Opposé à Joan Laporta dans la course effrénée à la présidence de Barcelone, Victor Font peut compter sur le soutien d’un certain Xavi Hernandez. Ce dernier a déjà dit tout le mal qu’il pensait de l’actuel patron du club espagnol, qui lui a d’ailleurs aussitôt répondu dans des propos sans équivoque.

Le candidat et outsider a donc tenu à saluer l’ancien joueur catalan, dans un court message accompagné d’une photographie partagé par l’entraîneur : « Merci pour ton courage, Xavi, et pour avoir montré que tu aimes le club par-dessus tout. La vérité triomphera dimanche. » Sans oublier des petits cœurs de couleur.

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