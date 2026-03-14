S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Tottenham

Igor Tudor : « Une très belle carrière attend Antonin Kinsky »

FC
1 Réaction
Igor Tudor : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Une très belle carrière attend Antonin Kinsky<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Un excès d’optimisme peut-il cacher un mensonge ? En tout cas, Igor Tudor n’a pas souhaité accablé Antonin Kinsky, son gardien de but qui a récemment défrayé la chronique. Rappel des faits : titulaire surprise avec Tottenham contre l’Atlético de Madrid lors de des huitièmes de finales aller de Ligue des champions, l’habituel numéro deux des Spurs est sorti au bout d’un gros quart d’heure de jeu après avoir encaissé trois réalisations et commis deux énormes erreurs. Au bout, le club anglais s’est incliné 5-2.

« Il rejouera cette saison, c’est certain. Il est revenu le lendemain du match et s’est montré très bon à l’entraînement, très positif, a assuré l’entraîneur croate, en conférence de presse. Ce qui lui est arrivé est très rare, c’était probablement la première et la dernière fois de ma vie que je voyais ça, mais ça peut arriver. Au cours de sa carrière, il y aura d’autres erreurs. Mais je pense qu’il a la force et les qualités nécessaires pour les surmonter, et qu’une très belle carrière l’attend. » Est-ce la carrière qui attend le portier, ou le portier qui attend une carrière ?

Le bilan médiocre des clubs anglais en Coupe d’Europe cette semaine

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Marseille-Auxerre (1-0)
Revivez Marseille-Auxerre (1-0)

Revivez Marseille-Auxerre (1-0)

Revivez Marseille-Auxerre (1-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.