Lucas Paqueta a refusé deux gros clubs anglais

Mensonge, vérité ou entre les deux ? De retour à Flamengo où il a été vendu 42 millions d’euros par West Ham, un record en Amérique du sud, Lucas Paqueta a révélé à Flamengo TV que son entourage avec été approché par au moins deux gros clubs anglais… et qu’il n’avait pas écouté les propositions, son souhaitant étant de revenir au Brésil.

Em entrevista à Flamengo TV, Lucas Paquetá contou um pouco dos bastidores da vinda ao Flamengo. O meia relembrou uma conversa com seu empresário em meio ao interesse de Chelsea e Tottenham: "Ligou o Tottenham, o Chelsea, e o engraçado é que o Tatá (empresário) ligou empolgado e… pic.twitter.com/DXRnei6NRA — Luiz Gustavo (@luizgcm18) January 31, 2026

« Tottenham a appelé, Chelsea a appelé… Et le plus drôle, c’est que mon agent Tata m’a appelé tout excité en disant : “Chelsea appelle, ils vont faire une offre.” Je lui ai répondu : “D’accord, mais Flamengo alors ?” Il m’a dit : “Tu es sérieux ?” J’ai répondu : “Oui, je m’en fiche. Je veux Flamengo !” Et c’est comme ça que tout s’est décidé… », a ainsi indiqué le joueur. Mouais…

Turpin est l’arbitre qui a sifflé le plus de penaltys de l’histoire de la C1