Lucas Paqueta a refusé deux gros clubs anglais

Mensonge, vérité ou entre les deux ? De retour à Flamengo où il a été vendu 42 millions d’euros par West Ham, un record en Amérique du sud, Lucas Paqueta a révélé à Flamengo TV que son entourage avec été approché par au moins deux gros clubs anglais… et qu’il n’avait pas écouté les propositions, son souhaitant étant de revenir au Brésil.

« Tottenham a appelé, Chelsea a appelé… Et le plus drôle, c’est que mon agent Tata m’a appelé tout excité en disant : “Chelsea appelle, ils vont faire une offre.” Je lui ai répondu : “D’accord, mais Flamengo alors ?” Il m’a dit : “Tu es sérieux ?” J’ai répondu : “Oui, je m’en fiche. Je veux Flamengo !” Et c’est comme ça que tout s’est décidé… », a ainsi indiqué le joueur. Mouais…

