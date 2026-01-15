Yassine Bounou donne son secret pour les séances de tirs au but

Tous les héros n’ont pas de capes, et celui-ci porte des gants. Ce mercredi soir, l’atmosphère était irrespirable dans le stade plein à craquer de Rabat à l’occasion du choc entre le Maroc et le Nigeria (0-0, 4-2 TAB). Il fallait un sacré coup de main pour donner un peu d’air à des supporters sous tension.

C’est Yassine Bounou, dont la cote de popularité dépasse désormais à coup sûr celle du chanteur de U2, qui a endossé le costume de sauveur. Le gardien marocain, déjà auteur d’arrêts sensationnels pendant le match, s’est particulièrement illustré lors de cette séance de tirs au but en arrêtant deux frappes nigérianes.

L’intuition et la chance

Comme le rapporte Afrik Foot, Bounou s’est exprimé en zone mixte sur sa préparation pour les tirs au but. « Lors d’une séance de tirs au but, il y a une préparation, mais l’adversaire sait aussi que le gardien est préparé, donc c’est un peu mitigé, déclare le demi-finaliste du Mondial 2022. Il faut se fier un peu à son intuition et un peu à la chance. C’est la réalité du football, parfois ça marche, parfois non. »

🏆🌍 #CAN2025 🇲🇦🗣️ Bounou : "Il faut se fier un peu à son intuition et à la chance"#beINCAN2025 #NIGMAR pic.twitter.com/CKjOjivOUj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 15, 2026

Le secret, c’est qu’il n’y a pas de secret.

