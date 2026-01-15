Christophe Galtier pousse un coup de gueule en anglais

Be you, be proud of you, Christophe. Battu 3-2 par Al Shabab, Neom S.C. a surtout perdu son coach en conférence de presse. Christophe Galtier a dégoupillé après ce qu’il considère comme un arbitrage lunaire.

« Je ne suis pas un bébé. J’entraîne depuis 20 ans et ce que j’ai vu aujourd’hui est inacceptable », a-t-il lâché, avant d’énumérer : penalty et rouge oubliés sur Luciano Rodríguez, une main litigieuse qui file vers le poteau… et zéro passage à la VAR. Verdict de Galtier : « Aujourd’hui, c’est une honte. Pas pour moi, pour le championnat ! »

Neom, un club de plus qui dérange

Arrivé cet été sur le banc de Neom, Galtier n’est pas venu pour jouer les figurants. Le club saoudien, vitrine sportive du mégaprojet futuriste voulu par le royaume, vise clairement plus haut que des polémiques d’arbitrage à répétition. Infrastructures neuves, ambitions affirmées, recrutement en hausse : Neom veut exister vite et fort sur la scène nationale. Mais pour ça, encore faut-il que le terrain parle. Pendant ce temps-là, Galtier continue d’enrager : « Les arbitres doivent respecter Neom. »

Dur, dur d’être le coach d’une équipe d’une ville qui n’existe pas encore.

