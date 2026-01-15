Zidane ne peut jamais être tranquille, même aux obsèques de Rolland Courbis

Il vient pour dire adieu, il repart en séance de dédicaces improvisée. Zinédine Zidane est venu se recueillir à l’église de la Madeleine pour les obsèques de Rolland Courbis, comme bon nombre de personnalités. Bonnet, lunettes de soleil, sans garde du corps, l’ancien numéro 10 a traversé la foule comme un dimanche de Coupe du monde, entre selfies, autographes et déclarations d’amour spontanées. C’est abusé pic.twitter.com/nscBThILw9 — Le théoricien (@letheoricien228) January 15, 2026 « On t’aime Zidane », « la légende ». Mention spéciale au supporter qui lui glisse un « félicitations pour ton fils », clin d’œil à Luca Zidane et sa CAN avec l’Algérie. Le moment parfait pour ce type de commentaires.

La sécurité assurée par le peuple

Certains passants ont bien tenté d’improviser un service de sécurité en lançant des « laissez monsieur Zidane tranquille », sans grand succès. La scène dure, s’étire, devient lourde. Avant d’entrer dans l’église, Zinédine Zidane avait pourtant résumé les choses simplement à propos de Rolland Courbis : « C’est quelqu’un qui a compté pour moi. Aujourd’hui, je suis là pour lui, tout simplement », a expliqué le champion du monde au micro de la chaîne L’Équipe.

Pas de paix même dans la mort.

