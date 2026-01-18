S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

José Mourinho ironique sur un retour au Real Madrid

FC
José Mourinho ironique sur un retour au Real Madrid

Malgré Kylian Mbappé, le Real Madrid ne va pas bien. Et personne n’est capable de dire si Álvaro Arbeloa, nommé sur le banc du club espagnol pour remplacer Xabi Alonso, est considéré comme un intérimaire ou comme une solution de moyen (voire long) terme. À tel point que des rumeurs évoquent un retour de José Mourinho, actuel entraîneur du Benfica Lisbonne.

Avec sa verve habituelle, le Portugais a répondu à cette éventualité en zone mixte : « Ne comptez pas sur moi pour les feuilletons télé. Il y en a des bons, mais ils sont très longs. Vous ratez un ou deux épisodes et ensuite, vous êtes totalement perdus. Ne comptez pas sur moi pour alimenter cela, parce que je ne regarde pas de télénovelas. » Rien qu’une saison supplémentaire…

La crise du Real Madrid contenue par Kylian Mbappé

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 4h
81
44
25
Revivez Angers-OM (2-5)
Revivez Angers-OM (2-5)

Revivez Angers-OM (2-5)

Revivez Angers-OM (2-5)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!