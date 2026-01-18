José Mourinho ironique sur un retour au Real Madrid

Malgré Kylian Mbappé, le Real Madrid ne va pas bien. Et personne n’est capable de dire si Álvaro Arbeloa, nommé sur le banc du club espagnol pour remplacer Xabi Alonso, est considéré comme un intérimaire ou comme une solution de moyen (voire long) terme. À tel point que des rumeurs évoquent un retour de José Mourinho, actuel entraîneur du Benfica Lisbonne.

Avec sa verve habituelle, le Portugais a répondu à cette éventualité en zone mixte : « Ne comptez pas sur moi pour les feuilletons télé. Il y en a des bons, mais ils sont très longs. Vous ratez un ou deux épisodes et ensuite, vous êtes totalement perdus. Ne comptez pas sur moi pour alimenter cela, parce que je ne regarde pas de télénovelas. » Rien qu’une saison supplémentaire…

La crise du Real Madrid contenue par Kylian Mbappé