  • CAN 2025
  • finale
  • Sénégal-Maroc

«Mes joueurs étaient en danger » : Pape Thiaw se plaint de l'organisation de la CAN

UL
La technique pour chauffer son équipe ? Pape Thiaw s’est plaint de l’organisation du déplacement des Sénégalais à Rabat. Sortis à pied du train qui les emmenait à Rabat ce vendredi, les Lions ont dû marcher quelques mètres sur le parvis avant d’entrer dans le car, au milieu de supporters. RFI indique que cette situation a déplu aux Sénégalais. La fédé a immédiatement critiqué l’organisation de la CAN.

Dans un communiqué, elle a avancé quatre points de griefs : le dispositif de la sécurité, l’hébergement, son refus de s’entraîner au même endroit que les Marocains, et la difficulté pour se procurer des billets pour la finale.

« Ça ne doit pas se produire, surtout entre deux pays frères »

Pape Thiaw a embrayé sur ce point en conférence de presse. « Aujourd’hui, c’est l’image de l’Afrique qui est en jeu. Notre compétition que personne ne regardait avant, aujourd’hui, on l’a mise en haut. […] Il y a une belle organisation et il faut bien finir cette CAN. Ce qu’il s’est passé hier est anormal. ANORMAL ! Une équipe comme le Sénégal qui descend, et on la laisse avec la foule comme ça ? Mes joueurs étaient en danger ! Avec des personnes mal intentionnées, par exemple, tout aurait pu se passer. Et ça, ça ne doit pas se produire, surtout entre deux pays frères. »

Et depuis Romulus et Remus, les clashs entre frères sont animés…

