Le Celtic s’offre les Rangers

Rangers 0-1 Celtic

But : Kyogo (45e+2)

Sale semaine pour les Rangers.

Écrabouillés mercredi soir par le PSV, les hommes de Michael Beale n’ont pas réussi à se refaire la cerise face au Celtic ce dimanche à Ibrox Park et concèdent leur deuxième revers de la semaine (0-1). Après un bon quart d’heure d’observation – et un pion refusé à Matondo, hors jeu, dès la première minute –, ce sont les ouailles de Brendan Rodgers qui prennent, petit à petit, le contrôle de cette rencontre. Kyogo en profite pour se faire remarquer, mais Goldson vient le contrer (25e). Dans la foulée, le Celtic manque de se faire surprendre, seulement sauvé par la VAR qui rattrape par le col Dessers, fautif au départ de l’action, alors que Roofe avait fait trembler les filets de Hart contre le cours du jeu (30e). Plus offensifs après cette action, les Rangers se font punir sur un contre fulgurant conclu par Kyogo juste avant la pause (0-1, 45e+2).

Malmenés pendant une bonne partie du premier acte, Tavernier et sa bande le sont également au retour des vestiaires. Butland doit ainsi rapidement s’employer pour repousser les offensives du Celtic (50e et 68e). Et, alors que le portier anglais maintient son équipe dans cette partie, il ne va que pouvoir constater la maladresse des siens ensuite. Sur leurs quinze frappes tentées au cours de ce deuxième acte – contre seulement deux lors du premier –, Dessers et compagnie n’accrochent le cadre qu’à trois reprises. Trop peu pour venir inquiéter les Celts qui s’imposent finalement sans forcer.

Pour les Rangers, la trêve internationale fera du bien.

Rangers (4-3-3) : Butland – Tavernier, Goldson, Souttar, Sterling (Yılmaz, 64e) – Jack (Lawrence, 76e), Raskin, Cantwell – Matondo (Lammers, 64e), Roofe (Danilo, 64e), Dessers (Sima, 76e). Entraîneur : Michael Beale.

Celtic (4-3-3) : Hart – Johnston (Ralston, 64e), Lagerbielke, Scales, Taylor (Bernabei, 74e) – McGregor, O’Riley, Turnbull (Holm, 64e) – Abada (Hyun-jun, 64e), Maeda, Kyogo (Hyeon-gyu, 76e). Entraîneur : Brendan Rodgers.

Le Celtic dompte les Rangers et fonce vers le titre