Ligue des champions : le PSV roule sur les Rangers, Antwerp et Copenhague confirment

Le problème de l’OL n’était donc peut-être pas Peter Bosz.

Alors que tout restait encore à faire après le match aller (2-2), le PSV, entraîné par l’ancien technicien lyonnais, n’a laissé aucune chance chances aux Rangers ce mercredi soir (5-1). Étouffés dès les premières minutes, les Écossais encaissent un doublé de l’intenable Ismael Saibari (1-0, 35e et 2-0, 53e) avant de relancer cette rencontre sur leur première occasion grâce à l’inévitable James Tavernier (2-1, 64e). Un espoir de courte durée pour Michael Beale et ses ouailles, douchés par un caramel de Luuk De Jong dans la foulée (3-1, 66e). Dans la foulée, les Néerlandais déroulent : Joey Veerman y va de son pion (4-1, 78e) avant que Connord Goldson ne trouve le chemin de ses propres filets sur une passe en retrait (5-1, 83e). Emballé c’est pesé, le PSV aura bien droit à son strapontin ce jeudi à Monaco pour le tirage de la C1, une première depuis 2018.

En position favorable grâce à son succès en Belgique la semaine passée (1-0), le Royal Antwerp a fait le boulot en Grèce pour conclure face à l’AEK Athènes ce mercredi soir. Timides en première période, les Belges punissent les Grecs au retour des vestiaires avec un caramel de Gyrano Kerk (0-1, 73e). Et alors que l’on pensait l’affaire entendue, Sergio Araujo (1-1, 90e) se charge de réveiller le stade Agiá Sofiá avant que Michel-Ange Balikwisha n’entérine la qualification des joueurs d’Anvers (1-2, 95e). Même scénario, ou quasiment, du côté de Copenhague où les Danois, devant après le match aller (1-0), ont également fait la course en tête après un but de Denis Vavro (1-0, 30e). La réaction tardive du Raków Częstochow par l’intermédiaire Łukasz Zwoliński (1-1, 87e) vient offrir aux derniers instants de cette partie un peu plus de suspense, mais ce sont bien Andreas Cornelius et sa bande qui joueront la C1 cette saison.

Autant dire que ça doit quand même arranger un ou deux commentateurs.